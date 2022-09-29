2 godine jamstva
Obustavljeno
Jednostavno izdajanje i hranjenje
Standardni komplet
Inovativni silikonski jastučić – nadahnuta jedinstvenim dječjim sisanjem – brzo stimulira bradavicu za otpuštanje mlijeka. Za udobno i učinkovito izdajanje.
Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagođava vašoj jedinstvenoj anatomiji. Pristaje 99,98 % svih veličina bradavica* (do 30 mm).
Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdajanje u pokretu čini diskretnijim.
4.9
od 5
328
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Šibadora
29/09/2022
Hrvatska
Najbolja izdajalica
Izdajalica je vrlo praktična i jednostavna za rukovanje. U nekoliko minuta izvuče veliku količinu mlijeka, te je dovoljno samo zamijeniti izdajalicu poklopcem sa sisačem i boćica je spremna za dijete. Koristim ju svaku noć kako bi bila sigurna da je dijete dovoljno pojelo te dugo mirno spavalo. Koristimo ju od dolaska iz bolnice i oduševljeni smo brzinom izvlačenja mlijeka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
barbi xxx
22/04/2022
Hrvatska
Dio promocije
Najbolja
Nema zamjene za ovu Avent ručnu izdajalicu. Probala sam još neke, ali ova je stvarno top.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
Danka21
14/04/2022
Hrvatska
Dio promocije
Izdajalica
Ovu izdajalicu preporucujem svim majkama. Mene se ovo spasilo, da toga nije bilo moje djete bi od prvog dana moralo bit na dohrani. Hvala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Temelji se na: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. travanj 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, svibanj 1993., (20 sudionica, (bijelkinje) SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).
Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011