ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
  • Ugodno izdajanje, kamo god krenuli

Obustavljeno

Philips AventRučna izdajalica

SCF430/10

4.9
| (328) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ugodno izdajanje, kamo god krenuli
Uživajte u nježnoj udobnosti prijenosne ručne izdajalice Philips Avent. S tehnologijom prirodnog kretanja, nadahnutom pokretima koje beba čini prilikom sisanja za brzo otpuštanje mlijeka. Prikladno i praktično za sve bradavice.
Pogledajte sve prednosti
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka

Ugodno izdajanje, kamo god krenuli

  • Jednostavno izdajanje i hranjenje

  • Standardni komplet

Pomaže ubrzati otpuštanje mlijeka

Pomaže ubrzati otpuštanje mlijeka

Inovativni silikonski jastučić – nadahnuta jedinstvenim dječjim sisanjem – brzo stimulira bradavicu za otpuštanje mlijeka. Za udobno i učinkovito izdajanje.

Meki prilagodljivi silikonski jastučić u jednoj veličini

Meki prilagodljivi silikonski jastučić u jednoj veličini

Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagođava vašoj jedinstvenoj anatomiji. Pristaje 99,98 % svih veličina bradavica* (do 30 mm).

Idealna za mame koje izdajaju na putu

Idealna za mame koje izdajaju na putu

Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdajanje u pokretu čini diskretnijim.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

328

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja izdajalica

Izdajalica je vrlo praktična i jednostavna za rukovanje. U nekoliko minuta izvuče veliku količinu mlijeka, te je dovoljno samo zamijeniti izdajalicu poklopcem sa sisačem i boćica je spremna za dijete. Koristim ju svaku noć kako bi bila sigurna da je dijete dovoljno pojelo te dugo mirno spavalo. Koristimo ju od dolaska iz bolnice i oduševljeni smo brzinom izvlačenja mlijeka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

22/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja

Nema zamjene za ovu Avent ručnu izdajalicu. Probala sam još neke, ali ova je stvarno top.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

14/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izdajalica

Ovu izdajalicu preporucujem svim majkama. Mene se ovo spasilo, da toga nije bilo moje djete bi od prvog dana moralo bit na dohrani. Hvala

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF430/10 Ručna izdajalica

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Temelji se na: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. travanj 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, svibanj 1993., (20 sudionica, (bijelkinje) SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).

  3. Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011