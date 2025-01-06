ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Philips Avent Električna izdajalica

Obustavljeno

Podrška

Philips AventElektrična izdajalica

SCF396/11

Philips Avent Električna izdajalica

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Najbolje iskoristite svoj proizvod

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Data Act Document

  • PDF dat., 214.8 kB
  • 1 October 2025

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 45.3 kB
  • 11 May 2026

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Rješavanje problema

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći