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Philips Avent Električna izdajalica
Obustavljeno
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SCF396/11
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Data Act Document
Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
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Uporaba proizvoda i rezultati (1)
Napajanje / punjenje / trajanje baterije (1)
Mlijeko (2)
Dijelovi i dodatna oprema (1)
Čišćenje i održavanje (1)
Mogu li svoju Philips Avent izdajalicu upotrebljavati s bilo kojim proizvodom Avent?
Ima li više dostupnih veličina jastučića?
Kako trebam zagrijati izdojeno mlijeko?
Kako spremiti izdojeno mlijeko?
Koliko često trebam mijenjati dijelove izdajalice?
Čašice za spremanje izdojenog mlijeka
Čašica za spremanje izdojenog mlijeka
AventPoklopac lijevka izdajalice
AventAdapter za napajanje
AventMasažni jastučić za izdajalicu
AventKućište za izdajalicu
AventSilikonska cijev
AventSilikonski poklopac
AventVentil za izdajalicu
AventDijafragma za električnu izdajalicu
AventPoklopac bočice za hranjenje
Jastučići za grudi
Osjećam bol ili nelagodu tijekom izdajanja
Električna izdajalica Philips Avent ima nisku usisnu snagu ili usisna snaga ne postoji
Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda
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