2 godine jamstva
Obustavljeno
Jednost.
Vrhunsko
Punjiva baterija
Zaslon timera
Izdojite više mlijeka u kraćem roku* uz pomoć jastučića koji stimulira dojku na isti način kao kad beba siše mlijeko. Besprijekorno se prebacuje iz načina rada stimulacije u način rada izdajanja, a primjenjuje upravo pravu količinu pritiska stimulacije bradavica i sile usisa za maksimalni protok mlijeka. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa za izdajanje mlijeka – MER).*
Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagođava vašoj bradavici. Pristaje na 99,98 % veličina bradavica* (do 30 mm).
Osjećajte se opušteno dok izdajate, zahvaljujući dizajnu koji vam omogućuje da sjedite uspravno umjesto da se morate naginjati naprijed. Nema potrebe za naginjanjem naprijed, klinički dokazan udoban položaj za izdajanje.* Utemeljeno na rezultatima kliničkih ispitivanja proizvoda u kojima je sudjelovalo 20 sudionica (2019.), 90 % sudionica smatralo je da je položaj za izdajanje udoban (jednostrana električna izdajalica), a 95 % sudionica smatralo je da je položaj za izdajanje udoban (dvostrana električna izdajalica).
4.8
od 5
216
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mimi29
18/02/2023
Hrvatska
Spas
Najbolje uloženi novac u životu. Spasila me kod bolne upale dojke. Sve preporuke.
Prednosti
Brzina i efikasnost
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Mamapalčice
20/09/2022
Hrvatska
Odlična
Moj spas... Rodila sam 2,5 mj ranije. Spasila me, izdajala sam se i evo još se izdajam mada je beba doma. Meni je preudobna i jako sam zadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Happy mummy
21/05/2022
Hrvatska
Dio promocije
Spas za sve mame koje izdajaju
Proizvod je savršen, nisam vjerovala da izdajanje moze biti toliko jednostavno. Prije sam isprobala nekoliko izdajalica i niti jedna mi nije bila dobra do ove pumpice! I uz to jako je jednostavna za rukovanje (sastavljanje, rastavljanje, pranje)! Svakako preporučam svim mamama kojima treba izdajalica!
Prednosti
Sve
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993., (20 sudionica, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).
Utemeljeno na rezultatima upitnika o jastučiću 1k iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.)
Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011