2 godine jamstva
Neka koža vaše bebe diše
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
ultra air duda varalica dizajnirana je tako da omogućuje maksimalni protok zraka kako bi bebina osjetljiva koža mogla disati.
Koža vaše bebe ostaje suša tijekom umirivanja zahvaljujući dizajnu dude varalice koji daje maksimalni protok zraka.
Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture i 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća Philips Avent ultra soft i ultra air dude varalice.
4.9
od 5
651
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nia0306
04/07/2024
Hrvatska
Odlicna
Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Kikica006
20/05/2023
Hrvatska
Zadovoljni
Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!
Prednosti
Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn
Mane
Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Kikk1234
05/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Duda
Svijetli u mraku tako je kjepe boje beba je obozava
Prednosti
Dudu
Mane
Desni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća Philips Avent sisače posebne teksture na ultra air i ultra soft dudama za bebe dobi 0 – 6 mjeseci i 6 – 18 mjeseci.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Proizvođač godine 2014.