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  • Veća udobnost, više mlijeka
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  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
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  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka

Obustavljeno

Philips AventElektrična pumpa za izdajanje Comfort Double

SCF334/02

4.4
| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Veća udobnost, više mlijeka
Kada se osjećate udobno i opušteno, vaše mlijeko lakše teče. Zato smo stvorili dosad najudobniju pumpu za izdajanje: sjednite udobno, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da potakne protok mlijeka.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićem

Veća udobnost, više mlijeka

  • Prirodno

  • Obuhvaća 2 bočice od 4 oz

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Ima način rada za nježnu stimulaciju i 3 postavke pumpanja

Ima način rada za nježnu stimulaciju i 3 postavke pumpanja

Kada se uključi, pumpa automatski počinje raditi u načinu rada nježne stimulacije kako bi potaknula protok mlijeka. Zatim odaberite neku od 3 postavke pumpanja za najugodniji protok mlijeka.

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.4

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje

Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasné balení,úžasná funkčnost.

Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá odsávačka

Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Nasumično kontrolirano istraživanje za usporedbu metoda izdajanja mlijeka nakon preuranjenog poroda (Jones et al ADC 2001;85:F91).