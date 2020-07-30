2 godine jamstva
Obustavljeno
Prirodno
Obuhvaća 2 bočice od 4 oz
Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Kada se uključi, pumpa automatski počinje raditi u načinu rada nježne stimulacije kako bi potaknula protok mlijeka. Zatim odaberite neku od 3 postavke pumpanja za najugodniji protok mlijeka.
Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
4.4
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
irmababic
30/07/2020
Slovenija
Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje
Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Ellinka95
19/12/2017
Česká republika
Úžasné balení,úžasná funkčnost.
Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
KlaricekV
16/12/2017
Česká republika
Skvělá odsávačka
Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Nasumično kontrolirano istraživanje za usporedbu metoda izdajanja mlijeka nakon preuranjenog poroda (Jones et al ADC 2001;85:F91).