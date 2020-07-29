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  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
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  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka
  • Veća udobnost, više mlijeka

Obustavljeno

Philips Aventelektrična izdajalica za ugodno izdajanje

SCF332/01

4.8
| (145) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Veća udobnost, više mlijeka
Kada se osjećate udobno i opušteno, vaše mlijeko lakše teče. Zato smo stvorili dosad najudobniju pumpu za izdajanje: sjednite udobno, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da potakne protok mlijeka.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićem

Veća udobnost, više mlijeka

  • Prirodno

  • uključuje bočicu od 4 oz

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Ima način rada za nježnu stimulaciju i 3 postavke pumpanja

Ima način rada za nježnu stimulaciju i 3 postavke pumpanja

Kada se uključi, pumpa automatski počinje raditi u načinu rada nježne stimulacije kako bi potaknula protok mlijeka. Zatim odaberite neku od 3 postavke pumpanja za najugodniji protok mlijeka.

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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4.8

od 5

145

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izuzetan!

Da nije bilo Vaše izdajalice prvog dana bismo odustali od dojenja :( spas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odusevljena!

Jos dok sam bila trudna kupila sam elektricnu izdajalicu. Svi su mi govorili da ne kupujem jer da je preskupa i da mi nece trebat. Nisam se dala i kupila sam nju i sve ostalo sto sam htjela. Od izdajalica do bocica raznih velicina, sesirice za dojenje, jastucice za dojke, kremicu za prsa, duda varalica ma sve. I sad sam sretna i zadovoljna sto nikog nisam slusala. Nazalost jos u rodilistu nisam uspjela uspostavit dojenje s bebom jer imam problema s bradavicama. Posto nije htio ulovit, izdajalicu sam imala sa sobom i drugi dan od poroda sam bila uporna i navukla mlijeka. Eto i dan danas se izdajem svakodnevno s njom. Vise od 3 mjeseca i dalje tako planiram. Bolje receno spasila me. Vrijedi svake kune i ne zalim sto ju imam. Sad bih ipak voljela taj noviji model da ju mogu nosit bilo gdje sa sobom. Dosta idemo na kontrole u rijeku. Pa bi mi dobro dosla da ju mogu koristit i u voznji. Imam rucnu koju mi je posudila prijateljica ali ipak bi htjela da imam svoju i da sam bez brige. I da ju ne moram svaki put molit da mi posudi. Hvala

Prednosti

Sve najbolje znacajke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican

Odabrala sam ocjenu 5 jer ne zasluzuje manje. Proizvod je savrsen. Olaksava svakoj dojilji dojenje. Svakoj trudnici buducoj majci bi preporucila ovaj proizvod.

Prednosti

Daa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje

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