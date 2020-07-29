2 godine jamstva
Obustavljeno
Prirodno
uključuje bočicu od 4 oz
Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Kada se uključi, pumpa automatski počinje raditi u načinu rada nježne stimulacije kako bi potaknula protok mlijeka. Zatim odaberite neku od 3 postavke pumpanja za najugodniji protok mlijeka.
Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
Nagrade
4.8
od 5
145
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jeellaa9585
29/07/2020
Hrvatska
Izuzetan!
Da nije bilo Vaše izdajalice prvog dana bismo odustali od dojenja :( spas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Ivanica
29/07/2020
Hrvatska
Odusevljena!
Jos dok sam bila trudna kupila sam elektricnu izdajalicu. Svi su mi govorili da ne kupujem jer da je preskupa i da mi nece trebat. Nisam se dala i kupila sam nju i sve ostalo sto sam htjela. Od izdajalica do bocica raznih velicina, sesirice za dojenje, jastucice za dojke, kremicu za prsa, duda varalica ma sve. I sad sam sretna i zadovoljna sto nikog nisam slusala. Nazalost jos u rodilistu nisam uspjela uspostavit dojenje s bebom jer imam problema s bradavicama. Posto nije htio ulovit, izdajalicu sam imala sa sobom i drugi dan od poroda sam bila uporna i navukla mlijeka. Eto i dan danas se izdajem svakodnevno s njom. Vise od 3 mjeseca i dalje tako planiram. Bolje receno spasila me. Vrijedi svake kune i ne zalim sto ju imam. Sad bih ipak voljela taj noviji model da ju mogu nosit bilo gdje sa sobom. Dosta idemo na kontrole u rijeku. Pa bi mi dobro dosla da ju mogu koristit i u voznji. Imam rucnu koju mi je posudila prijateljica ali ipak bi htjela da imam svoju i da sam bez brige. I da ju ne moram svaki put molit da mi posudi. Hvala
Prednosti
Sve najbolje znacajke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Keti21
29/07/2020
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican
Odabrala sam ocjenu 5 jer ne zasluzuje manje. Proizvod je savrsen. Olaksava svakoj dojilji dojenje. Svakoj trudnici buducoj majci bi preporucila ovaj proizvod.
Prednosti
Daa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF332/01 električna izdajalica za ugodno izdajanje
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011