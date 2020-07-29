Jos dok sam bila trudna kupila sam elektricnu izdajalicu. Svi su mi govorili da ne kupujem jer da je preskupa i da mi nece trebat. Nisam se dala i kupila sam nju i sve ostalo sto sam htjela. Od izdajalica do bocica raznih velicina, sesirice za dojenje, jastucice za dojke, kremicu za prsa, duda varalica ma sve. I sad sam sretna i zadovoljna sto nikog nisam slusala. Nazalost jos u rodilistu nisam uspjela uspostavit dojenje s bebom jer imam problema s bradavicama. Posto nije htio ulovit, izdajalicu sam imala sa sobom i drugi dan od poroda sam bila uporna i navukla mlijeka. Eto i dan danas se izdajem svakodnevno s njom. Vise od 3 mjeseca i dalje tako planiram. Bolje receno spasila me. Vrijedi svake kune i ne zalim sto ju imam. Sad bih ipak voljela taj noviji model da ju mogu nosit bilo gdje sa sobom. Dosta idemo na kontrole u rijeku. Pa bi mi dobro dosla da ju mogu koristit i u voznji. Imam rucnu koju mi je posudila prijateljica ali ipak bi htjela da imam svoju i da sam bez brige. I da ju ne moram svaki put molit da mi posudi. Hvala