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Obustavljeno

Philips AventJedna elektronska pumpa za izdajanje

SCF312/01

4.7

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dizajnirano za udobnost

Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Naša pumpa za izdajanje Philips Avent SCF312/01 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.

Pogledajte sve prednosti

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićima za optimalnu udobnost

Dizajnirano za udobnost

  • Uključuje bočicu od 4 oz

Pamti vaš ritam

Pamti vaš ritam

Samo elektronske pumpe za izdajanje tvrtke Philips Avent imaju jedinstvenu značajku memorije koja uči i nastavlja vaš ritam pumpanja te tako omogućava maksimalnu udobnost

Nježno do učinkovitih rezultata

Nježno do učinkovitih rezultata

Vakuum s blagim usisavanjem Philips Avent pumpe za izdajanje oponaša bebino sisanje i osigurava učinkovitost na nježan način

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny

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