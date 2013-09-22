Obustavljeno
Dizajnirano za udobnost
Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Naša pumpa za izdajanje Philips Avent SCF312/01 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.
Uključuje bočicu od 4 oz
Samo elektronske pumpe za izdajanje tvrtke Philips Avent imaju jedinstvenu značajku memorije koja uči i nastavlja vaš ritam pumpanja te tako omogućava maksimalnu udobnost
Vakuum s blagim usisavanjem Philips Avent pumpe za izdajanje oponaša bebino sisanje i osigurava učinkovitost na nježan način
Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka
4.7
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF312/01 Laktator elektroniczny