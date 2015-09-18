Obustavljeno
Dizajnirano za udobnost
Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Pumpa za izdajanje Philips Avent SCF310/12 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.
sa čašicama za spremanje mlijeka
Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka
Ručna pumpa za izdajanje idealna je ako povremeno izdajate mlijeko i cijenite kompaktnost. Njome se lako može rukovati jednom rukom.
4.6
od 5
24
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/12 Laktator ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/12 Laktator ręczny
joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny
miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Klinički je dokazano da u periodu od 20 minuta izdaja mlijeko brže od bolničke dvostruke pumpe, a istraživanje je provedeno na majkama koje su rodile prije zadanog termina i uzastopno izdajale mlijeko.