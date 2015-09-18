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Obustavljeno

Philips AventRučna pumpa za izdajanje

SCF310/12

4.6

| (24) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dizajnirano za udobnost

Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Pumpa za izdajanje Philips Avent SCF310/12 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.

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brend koji preporučuju mame diljem svijeta1

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićima za optimalnu udobnost

Dizajnirano za udobnost

  • sa čašicama za spremanje mlijeka

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka

Jednostavno ručno upravljanje

Ručna pumpa za izdajanje idealna je ako povremeno izdajate mlijeko i cijenite kompaktnost. Njome se lako može rukovati jednom rukom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

24

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/12 Laktator ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF310/20 Laktator ręczny

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Upozorenja

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Klinički je dokazano da u periodu od 20 minuta izdaja mlijeko brže od bolničke dvostruke pumpe, a istraživanje je provedeno na majkama koje su rodile prije zadanog termina i uzastopno izdajale mlijeko.