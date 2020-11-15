2 godine jamstva
Obustavljeno
S prstenom koji svijetli u mraku
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Znamo da je ponovno uspavljivanje bebe važno. Naš jedinstveni prsten koji svijetli u mraku pomaže vam da pronađete dudu varalicu bez uključivanja svjetla.*
Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
4.1
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Prednosti
Forma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Prstenove koji svijetle u mraku izložite svjetlu prije uporabe.
Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.