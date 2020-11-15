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  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica za noć

SCF176/28

4.1
| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
Umirite bebu prije spavanja uz dudu varalicu Philips Avent Classic Night Time: naš prsten koji svijetli u mraku olakšava pronalaženje dude noću. Dok bebe spavaju, naša ortodontska sklopiva duda prati prirodan razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Jedinstveni prsten koji svijetli u mraku

Praktično umirivanje u vrijeme spavanja

  • S prstenom koji svijetli u mraku

  • 0-6 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Svijetleći prsten lakše ćete pronaći u vrijeme spavanja

Svijetleći prsten lakše ćete pronaći u vrijeme spavanja

Znamo da je ponovno uspavljivanje bebe važno. Naš jedinstveni prsten koji svijetli u mraku pomaže vam da pronađete dudu varalicu bez uključivanja svjetla.*

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Prednosti

Forma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/18 Нічна пустушка

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Prstenove koji svijetle u mraku izložite svjetlu prije uporabe.

  2. Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.

  3. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  4. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  5. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  6. Proizvođač godine 2014.