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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti

Obustavljeno

Philips AventVeliki masažni jastučić

SCF167/01

5

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odgovarajuća veličina, maksimalna udobnost

Ovaj meki masažni jastučić ima širi lijevak, posebno dizajniran za majke s većim bradavicama. Može se upotrebljavati s asortimanom pumpi za izdajanje Comfort tvrtke Philips Avent. Pogledajte slike u nastavku koje će vam pomoći da odlučite treba li vam veći jastučić pumpe za izdajanje.

Pogledajte sve prednosti
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brend koji preporučuju mame diljem svijeta1

Pumpa za izdajanje sa širim lijevkom

Odgovarajuća veličina, maksimalna udobnost

  • Odgovara svim pumpama Comfort

Širi lijevak za udobno pristajanje

Širi lijevak za udobno pristajanje

Možete saznati treba li vam veliki jastučić za pumpu za izdajanje tako da provjerite može li vam bradavica udobno stati u lijevak jastučića. Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje kako biste osigurali udobnije izdajanje.

Odgovarajuća veličina: bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića

Odgovarajuća veličina: bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića

Ako bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića, to znači da upotrebljavate masažni jastučić odgovarajuće veličine.

Odaberite veliki jastučić: bradavica dodiruje stjenke lijevka

Odaberite veliki jastučić: bradavica dodiruje stjenke lijevka

Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje sa širim lijevkom kako biste osigurali udobnije izdajanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum upotrebe 2019-05-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum upotrebe 2019-05-18

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca

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