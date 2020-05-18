Obustavljeno
Odgovarajuća veličina, maksimalna udobnost
Ovaj meki masažni jastučić ima širi lijevak, posebno dizajniran za majke s većim bradavicama. Može se upotrebljavati s asortimanom pumpi za izdajanje Comfort tvrtke Philips Avent. Pogledajte slike u nastavku koje će vam pomoći da odlučite treba li vam veći jastučić pumpe za izdajanje.
Odgovara svim pumpama Comfort
Možete saznati treba li vam veliki jastučić za pumpu za izdajanje tako da provjerite može li vam bradavica udobno stati u lijevak jastučića. Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje kako biste osigurali udobnije izdajanje.
Ako bradavica udobno sjeda u lijevak jastučića, to znači da upotrebljavate masažni jastučić odgovarajuće veličine.
Ako vam bradavica dodiruje stjenku lijevka jastučića ili se tare o nju, onda biste trebali odabrati veliki jastučić pumpe za izdajanje sa širim lijevkom kako biste osigurali udobnije izdajanje.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum upotrebe 2019-05-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum upotrebe 2019-05-18
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF167/01 Duża nakładka masująca
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.