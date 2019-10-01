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  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom
  • Najvažnija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips AventDigitalni video monitor za bebe

SCD603/00

3.6
| (7) Recenzije
Najvažnija veza s vašom bebom
SCD603 omogućava vam održavanje stalne zaštićene veze s bebom. Osim savršeno kvalitetnog zvuka, sada svoju bebu možete jasno vidjeti, noću i danju. Uz domet do 150 m, ovaj je monitor potpuno prijenosan i jednostavan za uporabu.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Vidjet ćete i čuti svoju bebu iz bilo kojeg dijela doma

Najvažnija veza s vašom bebom

  • 2,4-inčni zaslon u boji

Rezervna baterije u slučaju prekida električne energije

Jedinica za bebu ima rezervnu bateriju, tako da je veza osigurana u slučaju prekida napajanja

Čut ćete svoju bebu uz čist zvuk

2,4-inčni zaslon u boji visoke rezolucije

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.6

od 5

7

Recenzije

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 