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Lumea IPL serije 7000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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Lumea IPL serije 7000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1997/00

Lumea IPL serije 7000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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Upute za uporabu

  • PDF dat., 9.7 MB
  • 28 July 2023

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  • PDF dat., 931.7 kB
  • 24 June 2025

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