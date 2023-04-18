2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Premaz Nano SkinGlide
Oštrice SteelPrecision
Senzor kontrole pokreta
Pomične glave 360-D
Do 5 godina jamstva*****
Zaštitni premaz nalazi se između glava aparata za brijanje i kože, pomažući aparatu da glatko klizi kožom. Sadrži do 250 000 mikrotehnoloških kuglica po kvadratnom centimetru te poboljšava klizenje kožom do 30 %*** kako bi se smanjila iritacija i podržalo ugodno svakodnevno brijanje.
Uz do 90 000 rezova u minuti oštrice SteelPrecision režu više dlačica po potezu, osiguravajući glatko i učinkovito brijanje. 45 oštrica visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi za pouzdane performanse rezanja, brijanje za brijanjem.
Tehnologija praćenja pokreta prati kako se brijete i navodi vas na učinkovitiju tehniku. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca ostvarila je bolju tehniku brijanja s manje poteza***, što je poboljšalo osjećaj ugode i dosljednost svakodnevne rutine.
4.7
od 5
781
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lav364
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Odlično
Shaver je super, obrije dlake sve do korjena i ne ostaje crvenilo nakon upotrebe.
Prednosti
Sve pozitivno
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Malba87
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je super i jako sam zadovoljan
Ovaj proizvod bih preporucio svima koji se zele kvalitetno obrijat i nakon toga ne zele imat preosjetljivu kozu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Žica24
17/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Kvalitetan proizvod
Svima bi preporučio. Visoka kvaliteta. Dostupan u puno trgovina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
u usporedbi s nepremazanim materijalom
U ispitivanju uspoređen sa serijom 3000 tvrtke Philips.
u usporedbi s premazom bez kuglica
uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode
2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.