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Sve serije

  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
  • Glađe* brijanje, napredna zaštita kože

100 dana povrata novca

100 dana povrata novca

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7885/50

4.7
| (781) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glađe* brijanje, napredna zaštita kože
Philips serija 7000 dizajnirana je za sve one koji se briju svaki dan i žele glatko, ugodno brijanje s dodatnom zaštitom kože. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji SkinIQ, usmjerava vaše pokrete za manje poteza čak i kada je u pitanju trodnevna brada.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Glađe* brijanje, napredna zaštita kože

  • Premaz Nano SkinGlide

  • Oštrice SteelPrecision

  • Senzor kontrole pokreta

  • Pomične glave 360-D

  • Do 5 godina jamstva*****

Pomaže smanjiti trenje za veću ugodu na koži

Pomaže smanjiti trenje za veću ugodu na koži

Zaštitni premaz nalazi se između glava aparata za brijanje i kože, pomažući aparatu da glatko klizi kožom. Sadrži do 250 000 mikrotehnoloških kuglica po kvadratnom centimetru te poboljšava klizenje kožom do 30 %*** kako bi se smanjila iritacija i podržalo ugodno svakodnevno brijanje.

Glatko i učinkovito rezanje pri svakom potezu

Glatko i učinkovito rezanje pri svakom potezu

Uz do 90 000 rezova u minuti oštrice SteelPrecision režu više dlačica po potezu, osiguravajući glatko i učinkovito brijanje. 45 oštrica visokih performansi same se oštre, a proizvedene su u Europi za pouzdane performanse rezanja, brijanje za brijanjem.

Navodi vas na bolju tehniku s manje poteza

Navodi vas na bolju tehniku s manje poteza

Tehnologija praćenja pokreta prati kako se brijete i navodi vas na učinkovitiju tehniku. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca ostvarila je bolju tehniku brijanja s manje poteza***, što je poboljšalo osjećaj ugode i dosljednost svakodnevne rutine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

781

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Shaver je super, obrije dlake sve do korjena i ne ostaje crvenilo nakon upotrebe.

Prednosti

Sve pozitivno

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je super i jako sam zadovoljan

Ovaj proizvod bih preporucio svima koji se zele kvalitetno obrijat i nakon toga ne zele imat preosjetljivu kozu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

17/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Kvalitetan proizvod

Svima bi preporučio. Visoka kvaliteta. Dostupan u puno trgovina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. u usporedbi s nepremazanim materijalom

  2. U ispitivanju uspoređen sa serijom 3000 tvrtke Philips.

  3. u usporedbi s premazom bez kuglica

  4. uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode

  5. 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.