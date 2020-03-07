2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Prstenovi SkinGlide
Oštrice GentlePrecisionPRO
SmartClick nastavak za bradu
Doživite ugodnije brijanje uz prstenove SkinGlide koji sprječavaju trenje, s premazom s mikrosferama. Tisuće sićušnih zaobljenih sfera nalik staklu smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućuje aparatu glatko brijanje i lako klizenje te pomaže u zaštiti kože od iritacije.
Naš poboljšani sustav za podrezivanje ima tehnologiju za zaštitu kože dizajniranu da reže samo dlačice, a ne i kožu. Oštrice V-oblika navode kožu dalje od oštrica radi postizanja glatko obrijane kože – čak i kod 3-dnevne brade.
Naše glave za brijanje lako se savijaju u 5 smjerova, nježno prateći sve konture lica i vrata. Za glatko brijanje potreban je manji pritisak, a iritacija kože svedena je na najmanje.
Nagrade
4.4
od 5
545
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
afranic
07/03/2020
Hrvatska
Jako dobar!
Stvarno dobar, ne izaziva crvenilo, baterija dugo drži, trimer isto odličan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
munja7
09/04/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Svaki dan ga koristim i jako sam zadovoljan. Koža na licu mi nema nikakvih reakcija na brijanje a koža je glatka i ugodna na dodir. Baterija je nešto što me stvarno fascinira jer nakon tri godine ima istu jačinu kao i prvog dana, traje cca 7 dana. Preporučio bih ovaj proizvod svima koji se briju svaki dan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Zoky
11/02/2019
Hrvatska
Odličan aparat za brijanje
Aparat sada koristim nešto dulje od mjesec dana i oduševljen sam njime. Uglavnom ga koristim za suho brijanje ali i bradu namazanu gelom odrađuje vrhunski. Inače mi je brijanje jedna od aktivnosti koju baš i ne volim zbog toga što imam bradu koja raste u više smjerova što zahtjeva više vremena od uobičajenog. Sa ovim aparatom sam vrijeme brijanja skratio na pola, a efekt je fantastičan. Lako se čisti, baterija traje prilično dugo (bar 15 brijanja) i fantastično odrađuje posao. Stvarno zaslužuje čistu peticu od mene!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Br. 1 tvrtke Philips za osjetljivu kožu – u usporedbi s drugim aparatima za brijanje tvrtke Philips