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  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje

Obustavljeno

Shaver series 1000Električni aparat za suho brijanje

S1520/04

4.6
| (113) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Praktično i lako brijanje
Brijač serije 1000 pruža vam lako i praktično brijanje po pristupačnoj cijeni. 4-smjerne pomične glave, u kombinaciji sa sustavom oštrica CloseCut, jamče glatke rezultate.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Električni aparat za brijanje koji pruža najglađe brijanje u svojoj klasi*

Praktično i lako brijanje

  • Sustav oštrica CloseCut

  • Flex glave koje se pomiču u 4 smjera

  • Skočni trimer

Izdržljive oštrice koje se same oštre za brijanje bez napora

Izdržljive oštrice koje se same oštre za brijanje bez napora

Za brijanje bez napora. Naše izdržljive CloseCut oštrice oštre se same tijekom rada.

Flex glave koje se pomiču u 4 smjera omogućavaju jednostavno brijanje svakog pregiba

Flex glave koje se pomiču u 4 smjera omogućavaju jednostavno brijanje svakog pregiba

Flex glave s 4 neovisna pokreta prilagođavaju se svakoj liniji vašeg lica, osiguravajući jednostavno brijanje, čak i kad su u pitanju vrat i čeljust.

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Uživajte u duljem brijanju sa svakim punjenjem. Zahvaljujući snažnoj i učinkovitoj litij-ionskoj bateriji, vaš će aparat za brijanje nastaviti sa snažnim radom godinama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

113

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

26/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Savsen

Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

09/05/2019

Slovenija

Slovenija

Odlično, zelo dobro

Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

01/09/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek velmi dobře holí

Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.

Prednosti

skvělý holící strojek za přijatelnou cenu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

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Upozorenja

  1. U usporedbi s drugim osnovnim modelima rotacijskih aparata za brijanje i onih s mrežicom