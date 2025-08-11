2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice PowerCut
Otvaranje jednim dodirom
Žična i bežična uporaba
Aparat za brijanje tvrtke Philips pruža glatko i ugodno brijanje. Njegovih 27 oštrica PowerCut podrezuju svaku dlačicu točno iznad razine kože, pružajući glatko i ujednačeno brijanje svaki put.
Aparat za brijanje dizajniran je tako da održava ujednačen kontakt s kožom, bez rizika od posjekotina. Glave 4D Flex savijaju se i kreću u 4 smjera za glatko brijanje svaki put.
Očistite električni aparat za brijanje pritiskom gumba. Glavu aparata za brijanje jednostavno otvorite i isperite vodom.
4.6
od 5
618
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000