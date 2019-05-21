2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
45 min bežičnog korištenja/1 h punjenja
Precizni podrezivač
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
Nagrade
4.6
od 5
49
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Georgo
21/05/2019
Česká republika
Kvalitní předchůdce současné řady strojků
Naprostá spokojenost! Sice dnes bych po zkušenostech šáhl po strojku s odsáváním vousů,ale jinak super. Slouží už několik let.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Komar
09/09/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
S holicím strojkem jsem nadmíru spokojen. Bezvadně padne do ruky, baterie mají velice dobrou výdrž. Zkrátka, absolutní spokojenost s tímto strojkem. Děkuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
starma
08/09/2013
Česká republika
zatím nejlepší strojek co jsem vlastnil
pohodlný nákup přes internet,pěkný vzhled,rychlé nabíjení a výdrž baterie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení