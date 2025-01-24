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OneBlade – podrezivanje/oblik./brijanje
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OneBlade Pro 360 Face + Body
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QP6541/15
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Korisnički priručnik
EU Izjava o sukladnosti
OneBlade Pro 360Prilagodljivi češalj za bradu od 0,4 do 10 mm
OneBlade360 zamjenska oštrica
OneBlade Češalj za dlačice na tijelu od 3 mm
OneBladeŠtitnik za kožu
Adapter za napajanje HQ8505
OneBlade ProPodesivi češalj za bradu 0,5 – 9 mm
OneBlade ProPrilagodljivi češalj za bradu 0,4 – 10 mm
OneBlade 360 & ProZaštitni poklopac
OneBlade 360, OneBlade Pro 360Adapter za napajanje HQ8505
OneBladeZamjenska oštrica
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