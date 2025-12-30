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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Obustavljeno

OneBlade ProFace

QP6530/15

4.5
| (1034) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Philips OneBlade Pro revolucionarni je hibridni aparat za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na dužinu dlačica. Upotreba više aparata u nekoliko koraka stvar je prošlosti. OneBlade sve obavlja sam.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Punjiva Litij-ionska baterija

  • Precizni češalj s 12 postavki duljine

  • Mokra i suha uporaba

  • Indikator baterije

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

Podrezivanje

Podrezivanje

Podrežite na željenu duljinu kratke brade. OneBlade tvrtke Philips dolazi s preciznim češljem s 12 duljina koji možete upotrebljavati za podrezivanje na različite duljine.

Oblikovanje

Oblikovanje

Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

1034

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Osvrt na Oneblade pro

Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

21/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

05/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Brijač je odličan, kvalitetan, dugotrajan, velike preporuke! Vrlo lako i jednostavno za korištenje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.