2 godine jamstva
Obustavljeno
Punjiva Litij-ionska baterija
Precizni češalj s 12 postavki duljine
Mokra i suha uporaba
Indikator baterije
Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.
Podrežite na željenu duljinu kratke brade. OneBlade tvrtke Philips dolazi s preciznim češljem s 12 duljina koji možete upotrebljavati za podrezivanje na različite duljine.
Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
Nagrade
4.5
od 5
1034
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dbojanic
30/12/2025
Hrvatska
Osvrt na Oneblade pro
Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Matiyica
21/01/2025
Hrvatska
Odlično
Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body
Dona09
05/12/2024
Hrvatska
Odličan proizvod
Brijač je odličan, kvalitetan, dugotrajan, velike preporuke! Vrlo lako i jednostavno za korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.