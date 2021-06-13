2 godine jamstva
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje, brijanje
Bez obzira na duljinu dlačica
Precizni češalj s 12 postavki duljine
Punjiva, za mokru i suhu uporabu
Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.
Podrežite na željenu duljinu kratke brade. OneBlade tvrtke Philips dolazi s preciznim češljem s 12 duljina koji možete upotrebljavati za podrezivanje na različite duljine.
Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
4.6
od 5
740
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana Zagreb
13/06/2021
Hrvatska
Philips OneBlade Pro QP6520/20
Kupila tati za rođendan i on je zadovoljan, bio je čak iznenađen. Iako nije obrijao do glatkog, uspio je skinuti na suho gustu , jaku i pikavu bradu. Još jednom prošao na mokro s pjenom i zadovoljan je, a ja sretna jer napokon nije bio sav zrezan.
Prednosti
Lakoća rukovanja, baterija se brzo puni i dugo traje, mokro i suho "brijanje"
Mane
Cijena, cijena zamjenskih britvica, šteta što je to trimer koji glumi brijači aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
NHB55555
12/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Svakako preporučam
Jednostavan za korištenje, bez porezotina na koži. Odličan proizvod.
Prednosti
Jednostavan, blag prema koži
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Stojka88
08/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Philips Oneblade pro
Odličan proizvod, od kako ga imam uopće nisam koristio normalnu britvicu za brijanje i pjenu. Oneblade riješava posao bez pol muke a i baterija mu dosta dugo traje. Sve pohvale za Philips
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Svaka oštrica traje do 4 mjeseca – za najbolji osjećaj brijanja. Temeljeno na 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Odgovara svim OneBlade proizvodima osim QP4xx