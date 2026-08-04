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  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (198) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.
Pogledajte sve prednosti

Brijanje i podrezivanje uz dodatnu zaštitu kože

Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

  • 1 x oštrica SkinProtect

  • 1 x češalj za podrezivanje

  • 100 % vodootporan

  • Punjivo, za mokru ili suhu uporabu

Štiti vaša osjetljiva područja

Štiti vaša osjetljiva područja

Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.

Dvosmjerno brijanje i podrezivanje, 100 % vodootporan, punjenje putem USB-A

Dvosmjerno brijanje i podrezivanje, 100 % vodootporan, punjenje putem USB-A

Naša poznata tehnologija OneBlade sada je spremna za pazuhe i intimna područja tamo dolje bez obzira na to koliko ih dugo niste brijali. Dok brzi rezač uklanja sve te dlačice brzinom od 100x u sekundi, zaobljeni rubovi te luk štitnika za kožu i zaobljeni vrhovi štite kožu intimnog područja.

Češalj od 3 mm može se postaviti za lako podrezivanje

Češalj od 3 mm može se postaviti za lako podrezivanje

Želite zadržati malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnom području ili pazusima onako kako želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

198

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za preporučiti

Odličan proizvod. Pogotovo za intimno područje. Preporuka definitivno. Dugo vremena nisam imala nešto tako dobro.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-02-27

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-02-27

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je izvanredan

Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!

Prednosti

Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Moj mali prijatelj

Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.