2 godine jamstva
Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
1 x oštrica SkinProtect
1 x češalj za podrezivanje
100 % vodootporan
Punjivo, za mokru ili suhu uporabu
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.
Naša poznata tehnologija OneBlade sada je spremna za pazuhe i intimna područja tamo dolje bez obzira na to koliko ih dugo niste brijali. Dok brzi rezač uklanja sve te dlačice brzinom od 100x u sekundi, zaobljeni rubovi te luk štitnika za kožu i zaobljeni vrhovi štite kožu intimnog područja.
Želite zadržati malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnom području ili pazusima onako kako želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.
4.2
od 5
198
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ina0311
04/08/2026
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod za preporučiti
Odličan proizvod. Pogotovo za intimno područje. Preporuka definitivno. Dugo vremena nisam imala nešto tako dobro.
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-02-27
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-02-27
Lala2006
04/08/2026
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je izvanredan
Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!
Prednosti
Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
04/08/2026
Hrvatska
Dio promocije
Moj mali prijatelj
Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.