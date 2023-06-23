ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

All-in-One Trimmer Series 5000

Podrška

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

All-in-One Trimmer Series 5000

Idi u trgovinu

Najbolje iskoristite svoj proizvod

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 4.3 MB
  • 5 December 2024

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 651.2 kB
  • 17 December 2024

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

    USB adapter za zidnu utičnicu HQ87

    CP0909/01
    • Aparati za brijanje namijenjeni ženama 8000/6000
    • Podrezivači „sve u jednom” 9000/7000/5000
    • Aparati za brijanje 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • Adapter s 2 iglice i 7,5 W prikladan je za države Europske unije

    USB kabel

    CP1788/01
    • Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB veze
    • Crna
    • Duljina kabela: 92 cm
    • 2 iglice

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći