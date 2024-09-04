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  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, potpuno oblikovanje
Postignite poseban izgled ovim svestranim trimerom koji obuhvaća 11 kvalitetnih alata za lice, glavu i tijelo. Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre ostat će oštre kao prvoga dana bez podmazivanja i nastavit će pružati precizno podrezivanje.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan alat, potpuno oblikovanje

  • 11-u-1: lice, glava i tijelo

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Tehnologija BeardSense

Sve u jednom za lice, glavu i tijelo

Ovaj trimer „sve u jednom” ima 11 alata za sve vaše potrebe. Jednostavno podrezujte i oblikujte dlačice na licu, šišajte kosu i uređujte tijelo.

Postignite ujednačeno podrezivanje i oštre rubove

Trimer i komplet s više češljeva imaju 11 postavki duljine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm za kraće i duže brade. Postignite oštre rubove i uredite obraze, bradu i vrat metalnim trimerom za završni izgled.

Pozdravite se s dlačicama na tijelu

Udobno obrijte dlačice ispod vrata uz naš nastavak aparata za brijanje tijela. Jedinstveni sustav za zaštitu kože štiti osjetljiva područja dok se brijete na 0,5 mm. Možete i podrezivati dlačice češljem koji se lako pričvršćuje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

    USB adapter za zidnu utičnicu HQ87

    CP0909/01
    • Aparati za brijanje namijenjeni ženama 8000/6000
    • Podrezivači „sve u jednom” 9000/7000/5000
    • Aparati za brijanje 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • Adapter s 2 iglice i 7,5 W prikladan je za države Europske unije

    USB kabel

    CP1788/01
    • Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB veze
    • Crna
    • Duljina kabela: 92 cm
    • 2 iglice

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

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Upozorenja

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes