2 godine jamstva
11-u-1: lice, glava i tijelo
Oštrice od čelika koje se same oštre
Tehnologija BeardSense
Ovaj trimer „sve u jednom” ima 11 alata za sve vaše potrebe. Jednostavno podrezujte i oblikujte dlačice na licu, šišajte kosu i uređujte tijelo.
Trimer i komplet s više češljeva imaju 11 postavki duljine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm za kraće i duže brade. Postignite oštre rubove i uredite obraze, bradu i vrat metalnim trimerom za završni izgled.
Udobno obrijte dlačice ispod vrata uz naš nastavak aparata za brijanje tijela. Jedinstveni sustav za zaštitu kože štiti osjetljiva područja dok se brijete na 0,5 mm. Možete i podrezivati dlačice češljem koji se lako pričvršćuje.
4.6
od 5
1800
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes