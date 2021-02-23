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  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Obustavljeno

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna četkica za zube

HX9362/67

4.7
| (1496) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
Najbolje Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj električnoj četkici za zube Sonicare tvrtke Philips. Prijeđite na Sonicare.
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Najbolja sonična četkica za izbjeljivanje zuba Sonicare tvrtke Philips

Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

  • 5 načina rada

  • 2 glave četkice

  • Staklena čaša za punjenje

  • Putni USB punjač

Glava četkice DiamondClean osigurava bjelji osmijeh za 1 tjedan*

Glava četkice DiamondClean osigurava bjelji osmijeh za 1 tjedan*

Postavite glavu četkice DiamondClean kako biste nježno, a ipak učinkovito uklonili površinske mrlje. Gusto raspoređena vlakna za uklanjanje mrlja nalaze se u sredini, a omogućit će vam 2 puta bjelji osmijeh u samo 7 dana.*

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna*

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna*

Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža DiamondClean, desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna*. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube*, postići ćete najzdraviji osmijeh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

1496

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod izvan očekivanja

Ovu famoznu četkicu kao i Philips Lumea IPL sam dobila na dar jer su ukućani osluškivali moje želje. Dakle, nema te recenzije koja može opisati moje zadovoljstvo. Četkica je nježna, a istovremeno jako učinkovita. Zubi su mi vidno bjelji, a kamenac gotovo pa više i nemam. IPL neću niti komentirati. Nakon četiri tjedna mislim da je 80% dlačica nestalo. Hvala i Vama i najdražem suprugu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

22/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četkica koja postoji :)

Ova četkica je najbolje ulaganje, doslovno me spasila. Iako je imam duže vremena, prošle godine sam shvatila da je to najbolji proizvod koji postoji za oralnu higijenu. Naime, imala sam kompliciranu operaciju umnjaka i da nije bilo ove fanastične četkice ne znam što bi i kako bi prala zube.

Prednosti

Svakodnevnu njegu i kod bolova

Mane

Plaka, kamenca, masažu desni, smanjenje bolova zubnog mesa, temeljito i nježno četkanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

22/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Blistav osmijeh!

Blistav osmijeh je ono što mogu reći za ovu električnu četkicu ! Jednostavna upotreba a zubi tako bijeli i čisti :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

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Upozorenja

  1. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje