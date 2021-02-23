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  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
  • Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Obustavljeno

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna četkica za zube

HX9312/04

4.7
| (1496) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
Najbolje Philips Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj soničnoj električnoj četkici za zube. Prijeđite na Philips Sonicare.
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Najbolja sonična četkica za izbjeljivanje zuba Sonicare tvrtke Philips

Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

  • 5 načina rada

  • 2 glave četkice

  • Staklena čaša za punjenje, torbica

  • Izdanje u zlatno-ružičastoj boji

Glava četkice DiamondClean osigurava bjelji osmijeh za 1 tjedan*

Glava četkice DiamondClean osigurava bjelji osmijeh za 1 tjedan*

Postavite glavu četkice DiamondClean kako biste nježno, a ipak učinkovito uklonili površinske mrlje. Gusto raspoređena vlakna za uklanjanje mrlja nalaze se u sredini, a omogućit će vam 2 puta bjelji osmijeh u samo 7 dana.*

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna*

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna*

Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža DiamondClean, desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna*. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube*, postići ćete najzdraviji osmijeh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

1496

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod izvan očekivanja

Ovu famoznu četkicu kao i Philips Lumea IPL sam dobila na dar jer su ukućani osluškivali moje želje. Dakle, nema te recenzije koja može opisati moje zadovoljstvo. Četkica je nježna, a istovremeno jako učinkovita. Zubi su mi vidno bjelji, a kamenac gotovo pa više i nemam. IPL neću niti komentirati. Nakon četiri tjedna mislim da je 80% dlačica nestalo. Hvala i Vama i najdražem suprugu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

22/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četkica koja postoji :)

Ova četkica je najbolje ulaganje, doslovno me spasila. Iako je imam duže vremena, prošle godine sam shvatila da je to najbolji proizvod koji postoji za oralnu higijenu. Naime, imala sam kompliciranu operaciju umnjaka i da nije bilo ove fanastične četkice ne znam što bi i kako bi prala zube.

Prednosti

Svakodnevnu njegu i kod bolova

Mane

Plaka, kamenca, masažu desni, smanjenje bolova zubnog mesa, temeljito i nježno četkanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

22/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Blistav osmijeh!

Blistav osmijeh je ono što mogu reći za ovu električnu četkicu ! Jednostavna upotreba a zubi tako bijeli i čisti :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube

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Upozorenja

  1. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada