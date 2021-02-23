2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
5 načina rada
2 glave četkice
Staklena čaša za punjenje, torbica
Izdanje u zlatno-ružičastoj boji
Postavite glavu četkice DiamondClean kako biste nježno, a ipak učinkovito uklonili površinske mrlje. Gusto raspoređena vlakna za uklanjanje mrlja nalaze se u sredini, a omogućit će vam 2 puta bjelji osmijeh u samo 7 dana.*
Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.
Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža DiamondClean, desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna*. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube*, postići ćete najzdraviji osmijeh.
4.7
od 5
1496
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Golubica032
23/02/2021
Hrvatska
Proizvod izvan očekivanja
Ovu famoznu četkicu kao i Philips Lumea IPL sam dobila na dar jer su ukućani osluškivali moje želje. Dakle, nema te recenzije koja može opisati moje zadovoljstvo. Četkica je nježna, a istovremeno jako učinkovita. Zubi su mi vidno bjelji, a kamenac gotovo pa više i nemam. IPL neću niti komentirati. Nakon četiri tjedna mislim da je 80% dlačica nestalo. Hvala i Vama i najdražem suprugu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
Fila2712
22/02/2021
Hrvatska
Najbolja četkica koja postoji :)
Ova četkica je najbolje ulaganje, doslovno me spasila. Iako je imam duže vremena, prošle godine sam shvatila da je to najbolji proizvod koji postoji za oralnu higijenu. Naime, imala sam kompliciranu operaciju umnjaka i da nije bilo ove fanastične četkice ne znam što bi i kako bi prala zube.
Prednosti
Svakodnevnu njegu i kod bolova
Mane
Plaka, kamenca, masažu desni, smanjenje bolova zubnog mesa, temeljito i nježno četkanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
Nina001
22/02/2021
Hrvatska
Blistav osmijeh!
Blistav osmijeh je ono što mogu reći za ovu električnu četkicu ! Jednostavna upotreba a zubi tako bijeli i čisti :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna četkica za zube
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada