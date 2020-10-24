Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Električne četkice za zube
Sve serije
Philips Sonicare FlexCare Platinum Sonična električna četkica za zube
Obustavljeno
Podrška
HX9112/12
Idi u trgovinu
Registrirajte svoj proizvod
Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).
Eco passport - English (US)
Korisnički priručnik
Sve (11)
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Philips SonicarePlastična putna kutija
Philips SonicareUV aparat za dezinfekciju glave četkice
UV SanitizerUV aparat za dezinfekciju
InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
Ne mogu povezati četkicu za zube s aplikacijom Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare ne puni se
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira
Moja četkica za zube Sonicare manje snažno vibrira
Moja četkica za zube Sonicare stvara buku
Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove
Jamstvo
Informacije o jamstvu za naše proizvode
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći