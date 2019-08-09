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  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
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  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje
  • Dubinsko, nježno čišćenje

Obustavljeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonična električna četkica za zube

HX9112/12

4.8
| (65) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dubinsko, nježno čišćenje
Uz FlexCare Platinum čak i najdublje čišćenje dovoljno je nježno da zaštiti vaše zube i desni. Zahvaljujući AdaptiveClean glavi četkice s intuitivnim senzorom pritiska pruža maksimalno uklanjanje naslaga i nježno čišćenje bez obzira na način četkanja.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Uklanja 10 puta više naslaga i osigurava zdravije desni*

Dubinsko, nježno čišćenje

  • 3 načina rada, 3 intenziteta

  • 2 glave četkice

  • Sa senzorom za pritisak

Uklonite do 10 puta više naslaga uz AdaptiveClean*

Uklonite do 10 puta više naslaga uz AdaptiveClean*

Postavite glavu četkice AdaptiveClean i doživjet ćete najdublje čišćenje dosad. Postići ćete do 4x veći dodir s površinom** i uklanjanje do 10x više naslaga* uz istinski dubinsko čišćenje uzduž linije desni i između zuba.

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna

Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna

Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža FlexCare desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, postići ćete najzdraviji osmijeh.

Birajte između 3 načina rada i 3 postavke intenziteta

Birajte između 3 načina rada i 3 postavke intenziteta

FlexCare Platinum Connected pruža uistinu dubinsko čišćenje. 3 postavke intenziteta omogućavaju bolje čišćenje, a 3 načina rada ispunjavaju specifične potrebe: Clean (čišćenje) – za izvanredno svakodnevno čišćenje, White (izbjeljivanje) – za uklanjanje površinskih mrlja i Deep Clean (dubinsko čišćenje) za osvježavajuću svježinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

65

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

09/08/2019

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush

10/01/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Odličen izdelek

Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Prednosti

Kvalita

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. U usporedbi s DiamondClean glavom četkice

  3. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno