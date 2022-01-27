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  • Bjelji, sjajniji osmijeh
  • Bjelji, sjajniji osmijeh
  • Bjelji, sjajniji osmijeh
  • Bjelji, sjajniji osmijeh
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  • Bjelji, sjajniji osmijeh
  • Bjelji, sjajniji osmijeh
  • Bjelji, sjajniji osmijeh

Obustavljeno

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandardne glave sonične četkice za zube

HX9062/17

4.9
| (98) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Bjelji, sjajniji osmijeh
Hrana i pića mogu vaš osmijeh učiniti manje svijetlim. Naša glava četkice W3 Premium White može ga učiniti bjeljim. Vlakna za poliranje uklanjaju površinske mrlje i vidljivo izbjeljuju zube u svega 3 dana, uz iznimno dubinsko čišćenje
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6809/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684P

HX6859/29

Uklanja 100 % više mrlja u samo 3 dana*

Bjelji, sjajniji osmijeh

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • BrushSync uparivanje načina rada

Uklanja do 100 % više površinskih mrlja u samo 3 dana*

Uklanja do 100 % više površinskih mrlja u samo 3 dana*

Gusta vlakna u središtu glave četkice Philips Sonicare Premium White temeljito uklanjaju naslage i svakodnevne površinske mrlje od hrane i pića. Savitljive bočne strane omogućavaju vlaknima da prate jedinstven oblik vaših zuba i desni, za duboko čišćenje i sjajniji osmijeh u roku od samo 3 dana.

Do 4x veći dodir s površinom** za dubinsko čišćenje bez napora

Do 4x veći dodir s površinom** za dubinsko čišćenje bez napora

Naša tehnologija prilagodljivog čišćenja osigurava prilagođeno čišćenje prilikom svakog četkanja. Uz meke, fleksibilne gumene bočne strane, Premium White se prilagođava jedinstvenim konturama vaše usne šupljine. Naša se vlakna prilagođavaju vašim desnima i zubima, pružajući 4x veći dodir s površinom** u odnosu na standardnu glavu četkice, za dubinsko čišćenje čak i teško dostupnih mjesta. Tehnologija prilagodljivog čišćenja omogućava i nježno praćenje linije desni te apsorpciju suvišnog pritiska prilikom četkanja, za poboljšani pokret četkanja, jedinstven osjećaj u ustima i superiorno čišćenje.

Do 10x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Do 10x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Premium White pruža izvanredno čišćenje i svakodnevno izbjeljivanje. Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, omogućava uklanjanje do 10x više naslaga**** sa zubi i uz rub desni, za dubinsko čišćenje koje možete vidjeti i osjetiti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

98

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

skvělé funkce

perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost

Prednosti

efektivita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kartáček je výborný

Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

18/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Bílé zuby

Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek

Prednosti

Multipack baleni

Mane

Vyšší cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Upozorenja

  1. u načinu rada White+ s vodećom pastom za izbjeljivanje, u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™

  3. u odnosu na glavu četkice DiamondClean

  4. u odnosu na običnu četkicu