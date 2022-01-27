2 godine jamstva
Obustavljeno
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX680A
HX6809/35
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
BrushSync uparivanje načina rada
Gusta vlakna u središtu glave četkice Philips Sonicare Premium White temeljito uklanjaju naslage i svakodnevne površinske mrlje od hrane i pića. Savitljive bočne strane omogućavaju vlaknima da prate jedinstven oblik vaših zuba i desni, za duboko čišćenje i sjajniji osmijeh u roku od samo 3 dana.
Naša tehnologija prilagodljivog čišćenja osigurava prilagođeno čišćenje prilikom svakog četkanja. Uz meke, fleksibilne gumene bočne strane, Premium White se prilagođava jedinstvenim konturama vaše usne šupljine. Naša se vlakna prilagođavaju vašim desnima i zubima, pružajući 4x veći dodir s površinom** u odnosu na standardnu glavu četkice, za dubinsko čišćenje čak i teško dostupnih mjesta. Tehnologija prilagodljivog čišćenja omogućava i nježno praćenje linije desni te apsorpciju suvišnog pritiska prilikom četkanja, za poboljšani pokret četkanja, jedinstven osjećaj u ustima i superiorno čišćenje.
Premium White pruža izvanredno čišćenje i svakodnevno izbjeljivanje. Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, omogućava uklanjanje do 10x više naslaga**** sa zubi i uz rub desni, za dubinsko čišćenje koje možete vidjeti i osjetiti.
4.9
od 5
98
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sokolík 85
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
skvělé funkce
perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost
Prednosti
efektivita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Miska1234
01/05/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kartáček je výborný
Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Chose76
18/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Bílé zuby
Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek
Prednosti
Multipack baleni
Mane
Vyšší cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
u načinu rada White+ s vodećom pastom za izbjeljivanje, u odnosu na običnu četkicu za zube
BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™
u odnosu na glavu četkice DiamondClean
u odnosu na običnu četkicu