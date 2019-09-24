2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
2 načina rada
1 glava četkice
8 naljepnica
Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips ima glave četkice u dvije veličine koje su posebno dizajnirane za nježno čišćenje i zaštitu zuba kako rastu
Kako bi djeca lakše usvojila ispravnu rutinu, ova električna četkica za zube polako povećava vrijeme četkanja tijekom 90 dana dok se ne dosegnu 2 minute koje preporučuju stomatolozi te tako pomaže u usvajanju zdravih navika na prirodan način.
Uz dva načina rada prilagođena djeci ova snažna četkica za zube osigurava ispravno čišćenje za djecu različitih dobi – način rada male brzine za mlađu djecu i način rada za stariju djecu.
4.8
od 5
143
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Provjereni kupac
Priporočam
Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Danijelacs
08/07/2019
Slovenija
Otroka je obožujeta!
Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Matje
04/11/2016
Slovenija
Provjereni kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
za teško dostupna područja
Sonicare tvrtke Philips – anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno