ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
  • Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu

Obustavljeno

Philips Sonicare For KidsSonična električna četkica za zube

HX6311/07

4.8
| (143) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu
Sonicare For Kids tvrtke Philips električna je četkica za zube za djecu od 7 i više godina. Pruža maksimalno uklanjanje naslaga, soničnu tehnologiju, prilagodljive naljepnice i edukacijske alate koji pomažu djeci u usvajanju trajne navike zabavnog četkanja zuba.
Pogledajte sve prednosti
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Dječja električna četkica za zube

Sonična snaga maksimalno poboljšava dječju rutinu

  • 2 načina rada

  • 1 glava četkice

  • 8 naljepnica

Dostupne su 2 veličine glave četkice

Dostupne su 2 veličine glave četkice

Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips ima glave četkice u dvije veličine koje su posebno dizajnirane za nježno čišćenje i zaštitu zuba kako rastu

KidTimer pomaže u povećanju vremena četkanja

KidTimer pomaže u povećanju vremena četkanja

Kako bi djeca lakše usvojila ispravnu rutinu, ova električna četkica za zube polako povećava vrijeme četkanja tijekom 90 dana dok se ne dosegnu 2 minute koje preporučuju stomatolozi te tako pomaže u usvajanju zdravih navika na prirodan način.

2 načina rada za djecu omogućuju nježno i učinkovito čišćenje

2 načina rada za djecu omogućuju nježno i učinkovito čišćenje

Uz dva načina rada prilagođena djeci ova snažna četkica za zube osigurava ispravno čišćenje za djecu različitih dobi – način rada male brzine za mlađu djecu i način rada za stariju djecu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

143

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Priporočam

Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

08/07/2019

Slovenija

Slovenija

Otroka je obožujeta!

Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

04/11/2016

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. za teško dostupna područja

  3. Sonicare tvrtke Philips – anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina

  4. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno