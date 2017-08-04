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  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
  • Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.

Obustavljeno

Philips Sonicare DiamondCleanStandardne glave sonične četkice za zube

HX6062

4.9
| (51) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.
DiamondClean glava četkice savršena je za one koji žele ne samo dubinsko čišćenje nego i uklanjanje površinskih mrlja radi postizanja blistavog, bijelog osmjeha. Ova glava četkice odlična je i za održavanje bijele boje zuba između profesionalnih tretmana za izbjeljivanje.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6809/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684P

HX6859/29

Napredno čišćenje koje uklanja mrlje i čini zube bjeljima

Superiorno čišćenje.* Bjelji zubi.

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Superiorno čišćenje, bjelji zubi

Bjelji zubi za samo tjedan dana

Bjelji zubi za samo tjedan dana

Glava četkice Sonicare DiamondClean tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo 7 dana.

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.

Uklanja do 7 puta više naslaga od klasične četkice za zube

Uklanja do 7 puta više naslaga od klasične četkice za zube

DiamondClean glava četkice Sonicare tvrtke Philips klinički dokazano uklanja do 7 puta više naslaga od klasične četkice za zube nakon samo četiri tjedna uporabe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

51

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

04/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

preporuke svakom ko želi imati oralno zdravlje i čistoću zubi u svakom trenutku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Čistí na výbornou

Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit

Prednosti

Perfektně vyčistí a vybělí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dobrá hlafvice

Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout

Prednosti

Dlouho vydrží

Mane

cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube