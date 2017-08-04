2 godine jamstva
Obustavljeno
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX680A
HX6809/35
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Superiorno čišćenje, bjelji zubi
Glava četkice Sonicare DiamondClean tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo 7 dana.
DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.
DiamondClean glava četkice Sonicare tvrtke Philips klinički dokazano uklanja do 7 puta više naslaga od klasične četkice za zube nakon samo četiri tjedna uporabe.
4.9
od 5
51
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zvonimirl
04/08/2017
Hrvatska
odličan proizvod
preporuke svakom ko želi imati oralno zdravlje i čistoću zubi u svakom trenutku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6064/07 Standardne glave sonične četkice za zube
Vila Zubenka
12/05/2021
Česká republika
Čistí na výbornou
Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit
Prednosti
Perfektně vyčistí a vybělí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Markétka_sluníčko
28/05/2020
Česká republika
Dobrá hlafvice
Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout
Prednosti
Dlouho vydrží
Mane
cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube