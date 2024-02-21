2 godine jamstva
Obustavljeno
1 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Čistoća za djecu
Glava četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips klinički dokazano uklanja naslage učinkovitije od obične četkice. Omogućite djeci bolju zaštitu od kvara zubi i ugodnije posjete stomatologu. Jamčimo bolje rezultate na pregledima, a u suprotnom vraćamo novac.
Profil standardne glave četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips prilagođen je zubima djece iznad 7 godina, a njezina meka vlakna omogućavaju nježno čišćenje. Osim toga, gumirana stražnja strana četkice jamči sigurnije, ugodnije čišćenje. Dostupna je i u manjim, kompaktnijim veličinama za djecu iznad 4 godine.
Sonična snaga omogućava maksimalno iskorištavanje ograničenog vremena koje djeca provode četkajući zube dok vremenom stvaraju zdrave navike i usavršavaju tehniku četkanja.
4.9
od 5
80
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dulence
21/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Dobi10
16/03/2022
Slovenija
Odlična zobna ščetka
Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube