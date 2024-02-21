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Obustavljeno

Philips Sonicare For KidsStandardne glave sonične četkice za zube

HX6041/11

4.9
| (80) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
Glava četkice za zube Sonicare For Kids savršena je za mala usta i zube koji rastu. Radi isključivo s električnom četkicom za zube For Kids te zajedno s njom pruža sigurniji i ugodniji doživljaj koji će djecu zabaviti i pomoći im da razviju naviku četkanja zuba.
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Kompatibilni proizvodi
For Kids

For Kids
Sonična električna četkica za zube

HX6340

HX6322/04

For Kids

For Kids
Sonična električna četkica za zube

HX6350

HX6352/42

Čisti i štiti zube djece starije od 4 godine

Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*

  • 1 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Čistoća za djecu

Do 75 % učinkovitija od obične četkice

Do 75 % učinkovitija od obične četkice

Glava četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips klinički dokazano uklanja naslage učinkovitije od obične četkice. Omogućite djeci bolju zaštitu od kvara zubi i ugodnije posjete stomatologu. Jamčimo bolje rezultate na pregledima, a u suprotnom vraćamo novac.

Iznad 7 godina

Iznad 7 godina

Profil standardne glave četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips prilagođen je zubima djece iznad 7 godina, a njezina meka vlakna omogućavaju nježno čišćenje. Osim toga, gumirana stražnja strana četkice jamči sigurnije, ugodnije čišćenje. Dostupna je i u manjim, kompaktnijim veličinama za djecu iznad 4 godine.

Superiorno čišćenje maksimalno koristi svaki trenutak

Superiorno čišćenje maksimalno koristi svaki trenutak

Sonična snaga omogućava maksimalno iskorištavanje ograničenog vremena koje djeca provode četkajući zube dok vremenom stvaraju zdrave navike i usavršavaju tehniku četkanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

80

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

19/02/2024

Srbija

Srbija

Dečja zamenska glava

Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

16/03/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična zobna ščetka

Zelo zadovoljni s čiščenjem otroških zobkov,predvsem mi je všeč, da ščetka nima pregrobih ščetin in je nežna do zobkov in dlesni

Prednosti

Da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/33 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube