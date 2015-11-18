2 godine jamstva
Obustavljeno
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX680A
HX6809/35
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
3 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Sveobuhvatno čišćenje
Profil glave četkice Sonicare tvrtke Philips prilagođen je obliku vaših zuba te omogućava čišćenje teško dostupnih područja.
Ova glava četkice uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube
Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.
4.7
od 5
160
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ABS1
18/11/2015
Slovenija
Izjemen izdelek!
Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
_Joe
28/09/2023
Slovensko
Som spokojný.
Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!
Prednosti
Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Slunečnice 72
02/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Sonický kartáček Philips
Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube