Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.