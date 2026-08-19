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HTS7540/12
Uživajte u snazi kina u vlastitom domu
Ovaj sustav daje slike visoke rezolucije i surround zvuk u modernom dizajnu uz kvalitetnu aluminijsku završnu obradu. Zvučnici proizvode hi-fi surround zvuk kako bi vam pružili kino doživljaj kod kuće.
Blu-ray Disc reprodukcija
Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.
DoubleBASS vam omogućava da čujete čak i najdublje basove iz kompaktnih niskotonaca. Prepoznaje niske frekvencije i reproducira ih u zvučnom opsegu niskotonca, pružajući snažniji i bogatiji zvuk basa te osiguravajući potpuni doživljaj slušanja, bez kompromisa.
Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika unose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.
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