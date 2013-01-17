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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS3539/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Snažan surround zvuk

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS3539 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 600 W, a poboljšanje DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza osigurava sliku gotovo HD kvalitete.

Pogledajte sve prednosti

iz kompaktnih zvučnika

Snažan surround zvuk

  • DVD

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

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