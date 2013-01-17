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Snažan surround zvuk
Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS3539 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 600 W, a poboljšanje DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza osigurava sliku gotovo HD kvalitete.
DVD
Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1