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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS3520/12

4.3

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Unesite snagu kina u svoj dom! Snažni zvučnici s bas kanalima i poboljšanjem signala na visoku rezoluciju od1080p putem HDMI veze obogatit će vaš doživljaj kućne zabave

Pogledajte sve prednosti

Snažan zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

Opsesija zvukom

  • HDMI 1080p

Moćni zvučnici s bas kanalima za odličan zvuk

Moćni zvučnici s bas kanalima za odličan zvuk

Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

Ugrađeni Dolby Digital dekoder uklanja potrebu za vanjskim dekoderom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 5.1 Home theater

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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