Obustavljeno
HTL5160B/12
Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom
Unaprijedite televizor poboljšanom jasnoćom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj. Počnite uživati u vrlo kvalitetnom zvuku i besprijekornoj reprodukciji uz omiljene glazbene aplikacije zahvaljujući ovom tankom zvučnom sustavu koji podržava Google Cast.
3.1-kanalni bežični niskotonac
Google Cast i Spotify Connect
Bluetooth i NFC
1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC
2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i eksplozivan dinamički raspon
Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.
Uz pomoć tehnologije Spotify Connect možete pregledavati, pretraživati i reproducirati glazbu iz bilo koje prostorije u kući putem pametnog uređaja koji služi kao daljinski upravljač. Zahvaljujući izravnoj Spotify vezi možete reproducirati glazbu izravno iz oblaka tako da pametan uređaj možete upotrebljavati za pozive, videozapise ili ga čak odnijeti izvan dometa, a da pritom ne prekidate glazbu. To je također dobro za bateriju jer se maksimalno smanjuje količina energije koja se troši na glazbu. Zadržane su sve odlične značajke tehnologije Spotify: od već pripremljenih popisa do velikih brzina uzorkovanja. Sve što vam je potrebno za otkrivanje nove glazbe i njezin savršen zvuk.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
2.8
od 5
6
Recenzije
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Soundbar
Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Soundbar
Dostupnost glazbene usluge ovisi o zemlji. Pojedinosti potražite na odgovarajućoj internetskoj stranici glazbene usluge.
Za ovaj je zvučnik potreban premium račun za Spotify.