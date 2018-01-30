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Obustavljeno

Soundbar, zvučnik

HTL5160B/12

2.8

| (6) Recenzije

Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

Unaprijedite televizor poboljšanom jasnoćom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj. Počnite uživati u vrlo kvalitetnom zvuku i besprijekornoj reprodukciji uz omiljene glazbene aplikacije zahvaljujući ovom tankom zvučnom sustavu koji podržava Google Cast.

Pogledajte sve prednosti

uz Google Cast i Spotify Connect

Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

  • 3.1-kanalni bežični niskotonac

  • Google Cast i Spotify Connect

  • Bluetooth i NFC

  • 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC

2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i dinamički raspon

2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i dinamički raspon

2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i eksplozivan dinamički raspon

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

Spotify Connect za ugodno iskustvo s izvornom aplikacijom

Spotify Connect za ugodno iskustvo s izvornom aplikacijom

Uz pomoć tehnologije Spotify Connect možete pregledavati, pretraživati i reproducirati glazbu iz bilo koje prostorije u kući putem pametnog uređaja koji služi kao daljinski upravljač. Zahvaljujući izravnoj Spotify vezi možete reproducirati glazbu izravno iz oblaka tako da pametan uređaj možete upotrebljavati za pozive, videozapise ili ga čak odnijeti izvan dometa, a da pritom ne prekidate glazbu. To je također dobro za bateriju jer se maksimalno smanjuje količina energije koja se troši na glazbu. Zadržane su sve odlične značajke tehnologije Spotify: od već pripremljenih popisa do velikih brzina uzorkovanja. Sve što vam je potrebno za otkrivanje nove glazbe i njezin savršen zvuk.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.8

od 5

6

Recenzije

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Soundbar

Ova recenzija je napravljena za HTL5160B Soundbar

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Upozorenja

  1. Dostupnost glazbene usluge ovisi o zemlji. Pojedinosti potražite na odgovarajućoj internetskoj stranici glazbene usluge.

  2. Za ovaj je zvučnik potreban premium račun za Spotify.