Obustavljeno
Snažan zvuk za bilo koji televizor
HTL5140 je tanki zvučni sustav maksimalne izlazne snage od 320 W. Vrhunska metalna završna obrada osigurava mu privlačan stil, a može se montirati na zid ili postaviti na stol. HDMI ARC, jedan HDMI ulaz za video i Bluetooth® uz aptX® i AAC za reprodukciju glazbe bežičnim putem.
2.1-kanalni bežični niskotonac
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC
320 W
Dvije jedinice, svaka s 4 woofera i 2 visokotonca osiguravaju savršeno uravnotežen zvuk. Ukupno pružaju 320 W snage, a zvučnu sliku upotpunjuje snažan bas iz kutije niskotonca kapaciteta 17 l.
U ovim se zvučnicima koristi majlar, jedinstveni materijal koji jamči nevjerojatnu definiciju zvuka. Savršeno se reproducira puni raspon visokih frekvencija, što znači da glazba oživljava, a zvuk u filmovima je upravo onakav kakav treba biti. Sastavni dio dvosmjernog dizajna je visokotonac koji poboljšava zvukove visokih frekvencija te u kombinaciji s wooferom stvara jasniji i precizniji zvuk bolje prostorne definicije. Poboljšana jasnoća znači da ćete moći prepoznati sve pojedinačne elemente glazbe. Čut ćete zasebne instrumente i jasnije vokale te uživati u glazbi punoj osvježavajućih detalja.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar