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Obustavljeno

Soundbar, zvučnik

HTL5140B/12

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Snažan zvuk za bilo koji televizor

HTL5140 je tanki zvučni sustav maksimalne izlazne snage od 320 W. Vrhunska metalna završna obrada osigurava mu privlačan stil, a može se montirati na zid ili postaviti na stol. HDMI ARC, jedan HDMI ulaz za video i Bluetooth® uz aptX® i AAC za reprodukciju glazbe bežičnim putem.

Pogledajte sve prednosti

uz bežični niskotonac

Snažan zvuk za bilo koji televizor

  • 2.1-kanalni bežični niskotonac

  • Bluetooth® aptX, AAC i NFC

  • 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC

  • 320 W

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

Izlazna snaga zvuka od 320 W

Izlazna snaga zvuka od 320 W

Dvije jedinice, svaka s 4 woofera i 2 visokotonca osiguravaju savršeno uravnotežen zvuk. Ukupno pružaju 320 W snage, a zvučnu sliku upotpunjuje snažan bas iz kutije niskotonca kapaciteta 17 l.

Visokotonac od majlara za zvuk visoke rezolucije

U ovim se zvučnicima koristi majlar, jedinstveni materijal koji jamči nevjerojatnu definiciju zvuka. Savršeno se reproducira puni raspon visokih frekvencija, što znači da glazba oživljava, a zvuk u filmovima je upravo onakav kakav treba biti. Sastavni dio dvosmjernog dizajna je visokotonac koji poboljšava zvukove visokih frekvencija te u kombinaciji s wooferom stvara jasniji i precizniji zvuk bolje prostorne definicije. Poboljšana jasnoća znači da ćete moći prepoznati sve pojedinačne elemente glazbe. Čut ćete zasebne instrumente i jasnije vokale te uživati u glazbi punoj osvježavajućih detalja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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