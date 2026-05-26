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Head Shaver Pro 5000 Series Aparat za brijanje s oštricama ComfortCut
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HS5980/15
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
USB kabel
ShaversČetka za čišćenje
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