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Head Shaver Pro 5000 Series Aparat za brijanje s oštricama ComfortCut

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Head Shaver Pro 5000 SeriesAparat za brijanje s oštricama ComfortCut

HS5980/15

Head Shaver Pro 5000 Series Aparat za brijanje s oštricama ComfortCut

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Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 45.4 kB
  • 26 May 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 3.2 MB
  • 16 July 2025

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