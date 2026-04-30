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  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži

2+3 produljeno jamstvo

Head Shaver Pro 5000 SeriesAparat za brijanje s oštricama ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (131) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Moćno brijanje, nježno na koži
Philips Head Shaver Pro 5000 dizajniran je za glatko brijanje glave bez iritacije. Napredna fleksibilna glava od 360° prilagođava se obliku vaše glave, dok oštrice ComfortCut osiguravaju precizno, ravnomjerno brijanje u svim smjerovima.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje

Moćno brijanje, nježno na koži

  • Pomična glava od 360°

  • Oštrice ComfortCut

  • Senzor PowerAdapt

  • Ergonomski dizajn

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje*

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje*

Philips Head Shaver Pro 5000 dizajniran je za glatko brijanje glave bez iritacija. Savršen je aparat za sve koji žele izgledati besprijekorno, osjećati se samopouzdano i u potpunosti izraziti svoju osobnost.

Obrijte kosu u svim smjerovima uz pomičnu glavu od 360 stupnjeva.

Obrijte kosu u svim smjerovima uz pomičnu glavu od 360 stupnjeva.

Potpuno fleksibilna jedinica okreće se za 360° i prilagođava se konturama glave kako bi osigurala optimalan kontakt sa kožom čak i na zahtjevnijim područjima, izbjegavajući prekomjerne pritiske koji mogu uzrokovati nelagodu i iritaciju.

Glatko i nježno brijanje uz oštrice ComfortCut

Glatko i nježno brijanje uz oštrice ComfortCut

Uživajte u glatkom brijanju bez iritacije uz ovaj Philips brijaći aparat za glavu. 36 oštrica ComfortCut na ovom brijaćem aparatu za glavu reže svaku vlas tik iznad površine kože, pružajući glatke i ujednačene rezultate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

131

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Head shaver Pro 7000

Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-03-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-03-15

28/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-10

27/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršenstvo bez mane

Koristim ga već nekoliko tjedana i obožavam ga . Značajno poboljšanje u odnosu na moje dosadašnje brijaće aparate jednostavan za korištenje i održavanje a brijanje je uvijek savršeno .

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-04

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Date of Use 2026-04-04

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

  1. Izvor: Euromonitor International Limited, maloprodajna količina, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tijela, podaci iz 2024., istraživanje provedeno u listopadu 2024.

  2. 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje