2 godine jamstva
Pomična glava od 360°
Oštrice ComfortCut
Senzor PowerAdapt
Ergonomski dizajn
Philips Head Shaver Pro 5000 dizajniran je za glatko brijanje glave bez iritacija. Savršen je aparat za sve koji žele izgledati besprijekorno, osjećati se samopouzdano i u potpunosti izraziti svoju osobnost.
Potpuno fleksibilna jedinica okreće se za 360° i prilagođava se konturama glave kako bi osigurala optimalan kontakt sa kožom čak i na zahtjevnijim područjima, izbjegavajući prekomjerne pritiske koji mogu uzrokovati nelagodu i iritaciju.
Uživajte u glatkom brijanju bez iritacije uz ovaj Philips brijaći aparat za glavu. 36 oštrica ComfortCut na ovom brijaćem aparatu za glavu reže svaku vlas tik iznad površine kože, pružajući glatke i ujednačene rezultate.
4.9
od 5
131
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LordFlashheart
30/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Head shaver Pro 7000
Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-03-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-03-15
Lima_zgb
28/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-10
1lister
27/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Savršenstvo bez mane
Koristim ga već nekoliko tjedana i obožavam ga . Značajno poboljšanje u odnosu na moje dosadašnje brijaće aparate jednostavan za korištenje i održavanje a brijanje je uvijek savršeno .
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-04
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Date of Use 2026-04-04
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
Izvor: Euromonitor International Limited, maloprodajna količina, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tijela, podaci iz 2024., istraživanje provedeno u listopadu 2024.
2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje