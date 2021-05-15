2 godine jamstva
Obustavljeno
900 W
ProBlend 6
Stakleni vrč zapremine 2 l
Dodatna On the Go bočica
Razvili smo tehnologiju ProBlend6 za učinkovito blendanje i miješanje kako bi se osiguralo fino blendanje svih sastojaka.
Uz snagu od 900 W, motor vašeg blendera dovoljno je snažan za glatko i učinkovito blendanje vaših omiljenih sastojaka.
Od nježnog blendanja za meko voće – do eksplozivne snage za tvrđe voće i povrće. Odluka je na vama zahvaljujući ručnoj kontroli brzine.
4.9
od 5
156
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Moncza
15/05/2021
Česká republika
Naprosto skvělý
Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.
Prednosti
výkon,kvalitní zpracování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
StationX
04/05/2021
Česká republika
Už toho namixoval jako pro armádu
Máme dvě děti, mixér jede skoro každý den, nejčastěji zelenina a milk shake, občas omáčka na svíčkovou. Vždy vše umyté v myčce. Myslím, že už ho máme přes dva roky. Koupil bych ho znova...
Prednosti
Funguje už několik let. Vše může do myčky.
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
EvikH
25/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Naprostá spokojenost s mixérem
Šikovný pomocník do kuchyně i pro přípravu nápojů na cesty. Hojně používáme celá rodina, líbí se mi variabilita velikosti nádob. Provedení v plastu je praktické i odolné. (Jen čištění těsnění u mixovací hlavice pro smoothie je obtížné, protože se tekutina dostává pod těsnění a je nutné hlavici proto rozebírat.)
Prednosti
praktická univerzální pomůcka do kuchyně
Mane
obtížnější čištění těsnění hlavice pro smoothie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér