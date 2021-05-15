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  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
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  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
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  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
  • Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR3556/00

4.9
| (156) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu
Blender tvrtke Philips s tehnologijom ProBlend 6 glatko miješa te drobi led. Finije blendanje omogućuje uživanje u zdravijim smoothijima koji pružaju cjelodnevnu količinu nutrijenata iz voća i povrća.
Pogledajte sve prednosti

Uz finije blendanje dodajte više voća i povrća

Uživajte u zdravijim smoothijima, čak i dok ste u pokretu

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • Stakleni vrč zapremine 2 l

  • Dodatna On the Go bočica

Tehnologija ProBlend 6 za finije rezultate

Razvili smo tehnologiju ProBlend6 za učinkovito blendanje i miješanje kako bi se osiguralo fino blendanje svih sastojaka.

Snažni motor od 900 W

Uz snagu od 900 W, motor vašeg blendera dovoljno je snažan za glatko i učinkovito blendanje vaših omiljenih sastojaka.

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Od nježnog blendanja za meko voće – do eksplozivne snage za tvrđe voće i povrće. Odluka je na vama zahvaljujući ručnoj kontroli brzine.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

156

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělý

Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.

Prednosti

výkon,kvalitní zpracování

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Už toho namixoval jako pro armádu

Máme dvě děti, mixér jede skoro každý den, nejčastěji zelenina a milk shake, občas omáčka na svíčkovou. Vždy vše umyté v myčce. Myslím, že už ho máme přes dva roky. Koupil bych ho znova...

Prednosti

Funguje už několik let. Vše může do myčky.

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Naprostá spokojenost s mixérem

Šikovný pomocník do kuchyně i pro přípravu nápojů na cesty. Hojně používáme celá rodina, líbí se mi variabilita velikosti nádob. Provedení v plastu je praktické i odolné. (Jen čištění těsnění u mixovací hlavice pro smoothie je obtížné, protože se tekutina dostává pod těsnění a je nutné hlavici proto rozebírat.)

Prednosti

praktická univerzální pomůcka do kuchyně

Mane

obtížnější čištění těsnění hlavice pro smoothie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HR3553/00 Smoothie mixér

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