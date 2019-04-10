2 godine jamstva
Obustavljeno
350 W
2 brzine
Bijela/srebrna
Blender, sjeckalica, mlinac
Cijedite sok bez zaustavljanja uz spremnik za pulpu od 500 ml koji se može odvojiti
Miješajte pri različitim brzinama i do različitih stupnjeva uz mnoštvo postavki.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач