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  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
  • Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik, blender, mlinac i sjeckalica

HR1847/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud
Mogućnosti su neograničene uz ovaj sokovnik i blender tvrtke Philips. Napravite svježe sokove. Miješajte domaće juhe, hranjive frapee pa čak i sojino mlijeko. Meljite orašaste plodove i začine. Napravite salate, umake i preljeve.
Pogledajte sve prednosti

Pripremite zdrave frapee, sokove i začine

Maksimalna raznovrsnost, minimalni trud

  • 350 W

  • 2 brzine

  • Bijela/srebrna

  • Blender, sjeckalica, mlinac

Sokovnik snage 350 W s 2 brzine za meko i tvrdo voće

Sokovnik snage 350 W s 2 brzine za meko i tvrdo voće

Odvojivi spremnik za pulpu od 500 ml

Odvojivi spremnik za pulpu od 500 ml

Cijedite sok bez zaustavljanja uz spremnik za pulpu od 500 ml koji se može odvojiti

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Miješajte pri različitim brzinama i do različitih stupnjeva uz mnoštvo postavki.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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