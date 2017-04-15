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Jednostavno pripremanje zdrave hrane
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 300 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem, pružajući nevjerojatno glatku teksturu juha, pirea i frapea. Priprema zdrave hrane nikad nije bila tako laka!
300 W, plastični štapni nastavak
Nož s dvostrukim djelovanjem
Vrč od 0,5 l, sjeckalica
1 brzina
Snažni motor od 300 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.
4.4
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
silvinka
15/04/2017
Slovensko
silvinka
mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
majka
09/11/2013
Česká republika
Výrobek má vynikající schopnosti.
S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
mana3791
18/12/2013
Polska
Bardzo przydatny
Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender ręczny Daily Collection HR1342/00