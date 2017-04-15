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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1342/00

4.4

| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno pripremanje zdrave hrane

Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 300 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem, pružajući nevjerojatno glatku teksturu juha, pirea i frapea. Priprema zdrave hrane nikad nije bila tako laka!

Pogledajte sve prednosti

Blender za savršene juhe, piree i frapee

Jednostavno pripremanje zdrave hrane

  • 300 W, plastični štapni nastavak

  • Nož s dvostrukim djelovanjem

  • Vrč od 0,5 l, sjeckalica

  • 1 brzina

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.

Oštrica s dvostrukim djelovanjem reže sve sastojke

Oštrica s dvostrukim djelovanjem reže sve sastojke

Vrč za spremanje juhe, pirea ili frapea

Vrč za spremanje juhe, pirea ili frapea

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

silvinka

mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

09/11/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek má vynikající schopnosti.

S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

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