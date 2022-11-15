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  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
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  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
  • Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima

Obustavljeno

EssentialAir Styler

HP8662/00

4.7
| (389) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima
Istovremeno sušite i oblikujte – Air Styler Essential tvrtke Philips omogućava kreiranje predivnih prirodnih stilova uz dodatan sjaj s njegovanjem ionima. Njegova tri nastavka, prikladna za dugačku i kratku kosu, osiguravaju jednostavno oblikovanje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Lako oblikovanje kose s njegovanjem ionima

  • 3 nastavka

  • Njega ionima

  • ThermoProtect temperatura

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa strujanjem zraka od 800 W za nježno sušenje i oblikovanje. Svakoga dana kreirajte frizure kao iz salona.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

389

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Lagana i brza četka!

Brza i lagana četka s kojom začas napravim frizuru!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunska cetka za stiliziranje

Nakon par razlicitih modela isprobanih dobila sam preporuku od frendice za ovu cetku! Stvarno je predobra i vise mi kosa ne izgleda ko metla nego je uvijek lijepo isfenirana i nisam naelektrizirana nakon koristenja!’ Preporucam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavna frizura

S ovom četkom se baš lako isfeniram, super za svaki dan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 