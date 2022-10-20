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  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
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  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega
  • Predivan oblik, apsolutna njega

Obustavljeno

Aparat za ravnanje kose

HP8361/00

4.9
| (149) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Predivan oblik, apsolutna njega
Vrhunska njega kose. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji s keratinom otkrijte i zaštitite prirodni sjaj kose tijekom oblikovanja.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose ProCare Keratin

Predivan oblik, apsolutna njega

  • Izuzetno široke keramičke ploče

  • Precizna kontrola uz 230 C

  • Regeneracija ionima

  • Vibrirajuće ploče

Keramičke ploče s keratinom za glatku i sjajnu kosu

Keramičke ploče s keratinom za glatku i sjajnu kosu

Keramičke ploče s keratinom glatko klize kroz kosu, za sjajan izgled.

Ploče koje blago vibriraju za optimalnu njegu

Ploče koje blago vibriraju za optimalnu njegu

Nježne i ugodne vibracije ravnomjerno raspoređuju kosu po pločama kako bi se na nju mogle primijeniti značajke za njegu.

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

149

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Prednosti

Szybkosc prostowania

Mane

Nie ma wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 