2 godine jamstva
Obustavljeno
Izuzetno široke keramičke ploče
Precizna kontrola uz 230 C
Regeneracija ionima
Vibrirajuće ploče
Keramičke ploče s keratinom glatko klize kroz kosu, za sjajan izgled.
Nježne i ugodne vibracije ravnomjerno raspoređuju kosu po pločama kako bi se na nju mogle primijeniti značajke za njegu.
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.
4.9
od 5
149
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Prednosti
Szybkosc prostowania
Mane
Nie ma wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige HP8361/00 Prostownica
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)