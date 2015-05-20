Obustavljeno
Jednostavno ravnanje uz ionski sjaj
Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog aparata za ravnanje kose Essential Care s ionskom njegom omogućavaju još brže postizanje ravnih i sjajnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.
Dulje keramičke ploče (100 mm)
Profesionalna temperatura od 210 C
Regeneracija ionima
Dulje ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.
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4.5
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Prednosti
Конечно за.Результат отличный.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum upotrebe 2019-07-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care, іонізація
Datum upotrebe 2019-07-28
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care ion
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care ion
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)