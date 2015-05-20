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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Essential Care ion

HP8320/00

4.5

| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno ravnanje uz ionski sjaj

Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog aparata za ravnanje kose Essential Care s ionskom njegom omogućavaju još brže postizanje ravnih i sjajnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s pločama duljine 100 mm

Jednostavno ravnanje uz ionski sjaj

  • Dulje keramičke ploče (100 mm)

  • Profesionalna temperatura od 210 C

  • Regeneracija ionima

Dugačke ploče za brzo i lako ravnanje

Dugačke ploče za brzo i lako ravnanje

Dulje ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Prednosti

Конечно за.Результат отличный.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum upotrebe 2019-07-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care, іонізація

Datum upotrebe 2019-07-28

13/10/2019

България

България

Страхотен продукт

Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care ion

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8320/00 Essential Care ion

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 