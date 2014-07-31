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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno ravnanje i sjaj

Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog aparata za ravnanje kose Essential Care omogućavaju još brže postizanje ravnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s pločama duljine 100 mm

Jednostavno ravnanje i sjaj

  • Dulje ploče (100 mm)

  • Profesionalna temperatura od 210 C

  • Keramičke ploče

Dugačke ploče za brzo i lako ravnanje

Dugačke ploče za brzo i lako ravnanje

Dulje ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Profesionalna temperatura od 210 °C za savršene rezultate

Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.

Kratko vrijeme zagrijavanja, aparat je spreman za korištenje u roku od 60 sekundi

Kratko vrijeme zagrijavanja, aparat je spreman za korištenje u roku od 60 sekundi

Aparat za ravnanje kose ima kratko vrijeme zagrijavanja pa je spreman za upotrebu u roku od 60 sekundi

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

Datum upotrebe 2018-11-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care

Datum upotrebe 2018-11-18

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 