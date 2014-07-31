Obustavljeno
Jednostavno ravnanje i sjaj
Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog aparata za ravnanje kose Essential Care omogućavaju još brže postizanje ravnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.
Dulje ploče (100 mm)
Profesionalna temperatura od 210 C
Keramičke ploče
Dulje ploče omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.
Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.
Aparat za ravnanje kose ima kratko vrijeme zagrijavanja pa je spreman za upotrebu u roku od 60 sekundi
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Datum upotrebe 2018-11-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8319/00 Essential Care
Datum upotrebe 2018-11-18
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)