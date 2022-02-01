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Obustavljeno

ThermoProtect IonicSušilo za kosu

HP8233/01

4.9

| (355) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

Zaštitite kosu dok uživate u brzom sušenju. Sušilo za kosu ima više postavki brzine i temperature. Značajke obuhvaćaju ThermoProtect za brzo sušenje pri konstantnoj temperaturi koja štiti kosu, njegu ionima i TurboBoost.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s nastavkom za volumen i mlaznicom za oblikovanje od 11 mm.

Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

  • 1500 W

Sušilo: profesionalnih 1500 W za savršen volumen, kao iz salona

Sušilo: profesionalnih 1500 W za savršen volumen, kao iz salona

Ovo sušilo snage 1500 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

Elegantan i ženstven dizajn koji ističe radne značajke i kvalitetu

Elegantan i ženstven dizajn koji ističe radne značajke i kvalitetu

Ovo sušilo za kosu primjer je modernog i sofisticiranog pristupa dizajnu. Meki, glatki obrisi i izduljeni oblik nenametljivo ističu ženstvenost, a precizni detalji zajedno s kvalitetnim materijalima i završnom obradom služe kao dokaz vrhunskih radnih značajki ovog aparata.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

355

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vysoušeč

Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.

Prednosti

Spolehlivost, výdrž

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine

Datum upotrebe 2021-02-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine

Datum upotrebe 2021-02-01

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super fén

Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.

Prednosti

Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.

Mane

Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2021-07-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2021-07-27

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek má spoustu funkcí

Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.

Prednosti

Lehký

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2021-09-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2021-09-27

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 