Obustavljeno
Osnovna njega kose
Koristite ovo sušilo za odgovarajuću njegu tijekom oblikovanja kose
Salon Essential
sušilo za kosu
Ovo sušilo snage 1200 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.
Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8105/00 Salon Essential
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)