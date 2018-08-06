2 godine jamstva
Obustavljeno
za noge
3 nastavka
Epilator s kabelom
Ergonomska drška
Zaobljeni oblik savršeno pristaje u ruku i omogućava udobno skidanje dlačica. A pored toga odlično izgleda!
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice duljine tek 0,5 mm bez povlačenja kože.
Ovaj epilator ima epilacijsku glavu koja se može prati. Glava se može odvojiti i oprati pod mlazom vode kako bi se osigurala bolja higijena
4.7
od 5
318
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
1Choice
06/08/2018
Česká republika
Tento produkt doporučuji.
Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Kája
06/08/2018
Česká republika
Velká spokojenost
Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Pavla1988
03/08/2018
Česká republika
Doporučuji tento produkt
Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor