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Dodatak za Airfryer Komplet XXL Party
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HD9950/00
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Uz ovaj posebni Philipsov komplet Airfryer Party možete organizirati zabavu sa svim omiljenim jelima za zabave. Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje uređaja Airfryer uz dvoslojni nastavak i dodatak za odvajanje hrane.
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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