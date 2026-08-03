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Dodatak za Airfryer Komplet XXL Party

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Dodatak za AirfryerKomplet XXL Party

HD9950/00

Dodatak za Airfryer Komplet XXL Party

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Uz ovaj posebni Philipsov komplet Airfryer Party možete organizirati zabavu sa svim omiljenim jelima za zabave. Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje uređaja Airfryer uz dvoslojni nastavak i dodatak za odvajanje hrane.

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

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